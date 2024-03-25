Емельянова Агафия Архиповна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
29.10.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: казенного ведомства села Рождествина крестьяне Василий Иванович Калачев и Александр Иванович Емельянов, по невесте: деревни Шушково крестьянский сын Яков Сергее... Показать все
Смерть
Неизвестно