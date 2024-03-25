Емельянова Агафия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Агафия Архиповна

Место рождения

Шушково, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушково, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
29.10.1886 ст.

Муж: Емельянов Виктор Александрович / Степанович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: казенного ведомства села Рождествина крестьяне Василий Иванович Калачев и Александр Иванович Емельянов, по невесте: деревни Шушково крестьянский сын Яков Сергее... Показать все
Смерть
Неизвестно
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