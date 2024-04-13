Филиппова Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Филиппов Никита Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иван Афанасиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Филиппов Василий Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иван Афанасиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Филиппов Карп Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иван Афанасиевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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