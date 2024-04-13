Филиппова Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Филиппов Иван Афанасиевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Филиппов Василий Иванович
Отец ребёнка: Филиппов Иван Афанасиевич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Филиппов Иван Афанасиевич
Смерть
Неизвестно