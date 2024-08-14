Друцкий Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения?.06.1742
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1742
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 115, цитата: "Колено XXVII (XIV) 49-46. – Кн. Александр Данилович, от 2 брака. 1757 февр., по ра... Показать все
Место жительства
?.02.1757
По разделу с братом Андреем получил в Владимирском уезде село Алачино и деревню Анохино.
Смерть
1759
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область