Ушакова (Миронова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1964
Отец: Миронов Василий Тихонович
Мать: Миронова Нина Андреевна
Бракосочетание
03.09.1983
Увельский, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.1984
Сын: Ушаков Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Ушаков Виталий Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.07.1986
Сын: Ушаков Николай Витальевич
Отец ребёнка: Ушаков Виталий Леонтьевич