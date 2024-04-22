Ушакова (Миронова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Миронова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Черноречье, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1964

Отец: Миронов Василий Тихонович

Мать: Миронова Нина Андреевна

Черноречье, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
03.09.1983

Муж: Ушаков Виталий Леонтьевич

Увельский, Увельский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.1984

Сын: Ушаков Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Ушаков Виталий Леонтьевич

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
22.07.1986

Сын: Ушаков Николай Витальевич

Отец ребёнка: Ушаков Виталий Леонтьевич

Губаха, город Губаха, Пермский край
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