Попова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Попов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Тит Михайлович
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Соколова (Попова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил
Смерть
Неизвестно