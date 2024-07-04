Попова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Тит Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Соколова (Попова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил

Смерть
Неизвестно

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