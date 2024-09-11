Бударина Наталья Дмитреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Отец ребёнка: Бударин Алексей Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Бударин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Бударин Алексей Петров
Смерть
Неизвестно