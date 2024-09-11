Бударина Наталья Дмитреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударина Наталья Дмитреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Алексей Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Бударин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бударин Алексей Петров

Филино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Бударин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Бударин Алексей Петров

Филино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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