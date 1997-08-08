Смирнова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1997

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1997

Отец: Смирнов Илья Владимирович

Мать: Смирнова Марина

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