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Broel-Plater Konstanty Maria

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Место рождения

Białcz, gorzowski, Lubusz Voivodeship, Poland

Дата рождения

19.09.1909

Дата смерти

14.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1909

Отец: Broel-Plater H. Wł. Zygmunt Marian

Мать: Broel-Plater Anna Belina

Białcz, gorzowski, Lubusz Voivodeship, Poland
Иммиграция
23.05.1942
Niagara Falls, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Griselda

Место жительства
Неизвестно
Canada
Смерть
14.06.2007
Ottsville, Bucks County, Pennsylvania, United States
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