Broel-Plater Konstanty Maria
Место рожденияBiałcz, gorzowski, Lubusz Voivodeship, Poland
Дата рождения19.09.1909
Дата смерти14.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1909
Białcz, gorzowski, Lubusz Voivodeship, Poland
Иммиграция
23.05.1942
Niagara Falls, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Griselda
Место жительства
Неизвестно
Canada
Смерть
14.06.2007
Ottsville, Bucks County, Pennsylvania, United States