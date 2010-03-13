Алексеев Юрий Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1950
Дата смерти13.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1975
Дочь: Алексеева Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Алексеева Ираида Юрьевна
Рождение ребёнка
19.05.?
Дочь: Алексеева Сергей Юрьевич
Мать ребёнка: Алексеева Ираида Юрьевна
Смерть
13.03.2010