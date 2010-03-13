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Алексеев Юрий Аркадьевич

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

05.09.1950

Дата смерти

13.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1975

Дочь: Алексеева Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Алексеева Ираида Юрьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.?

Дочь: Алексеева Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Алексеева Ираида Юрьевна

Смерть
13.03.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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