Коновалова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Коновалов Антон Афанасьевич
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1866
Сын: Коновалов Николай Антонович
Отец ребёнка: Коновалов Антон Афанасьевич
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1873
Сын: Коновалов Захар Антонович
Отец ребёнка: Коновалов Антон Афанасьевич
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Смерть
Неизвестно