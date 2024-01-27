Коновалова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова Анисья

Коновалова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Коновалов Иван Антонович

Отец ребёнка: Коновалов Антон Афанасьевич

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Коновалов Николай Антонович

Отец ребёнка: Коновалов Антон Афанасьевич

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Коновалов Захар Антонович

Отец ребёнка: Коновалов Антон Афанасьевич

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close