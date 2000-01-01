Смотрина (Матрона Васильевна) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрина (Матрона Васильевна) Матрена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1913 г.р.
Около 1914 г.р.
Около 1917 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Смотрин Федор Иванович

Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович

Работа или профессия
Около 1945
мобилизована в Жуки
Смерть
Неизвестно
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