Смотрина (Матрона Васильевна) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смотрин Иван Степанович
Работа или профессия
Около 1945
мобилизована в Жуки
Смерть
Неизвестно