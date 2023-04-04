Сабашникова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабашникова) Елизавета
Отец ребёнка: Сабашников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабашников Владимир
Отец ребёнка: Сабашников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабашников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабашников Иван
Отец ребёнка: Сабашников Михаил
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сабашников Василий
Отец ребёнка: Сабашников Михаил
Смерть
Неизвестно