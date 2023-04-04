Сабашникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабашникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабашникова) Елизавета

Отец ребёнка: Сабашников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабашников Владимир

Отец ребёнка: Сабашников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабашников Константин

Отец ребёнка: Сабашников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабашников Иван

Отец ребёнка: Сабашников Михаил

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сабашников Василий

Отец ребёнка: Сабашников Михаил

Смерть
Неизвестно

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