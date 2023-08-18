Мацнева (Паршикова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацнева (Паршикова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паршиков Трофим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюжина (Мацнева) Нина

Отец ребёнка: Мацнев Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мацнева) Александра

Отец ребёнка: Мацнев Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацнев Кузьма

Смерть
Неизвестно

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