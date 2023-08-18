Мацнева (Паршикова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паршиков Трофим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюжина (Мацнева) Нина
Отец ребёнка: Мацнев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мацнева) Александра
Отец ребёнка: Мацнев Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мацнев Кузьма
Смерть
Неизвестно