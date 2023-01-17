Мерзляков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзляков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Веденеева Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Мерзлякова Феодосия

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Феодосия

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Сарапула
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1836
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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