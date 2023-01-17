Мерзляков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Веденеева Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерзлякова Феодосия
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Сарапула
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1836