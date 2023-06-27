Куракин Александр Михайлович 25.03.1959 — найти родственников по фамилии на Familio

Куракин Александр Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.03.1959

Отец
Куракин Михаил Андреевич26.01.1930 г.р.
Мать
Куракина (Калганова) Татьяна Юрьевна17.12.1932 г.р.
Супруги
Куракина (Торрес) Паскаль1961 г.р.
Дети
Куракин Дмитрий Александровна28.03.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1959

Отец: Куракин Михаил Андреевич

Мать: Куракина (Калганова) Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина (Торрес) Паскаль

Рождение ребёнка
28.03.1995

Сын: Куракин Дмитрий Александровна

Мать ребёнка: Куракина (Торрес) Паскаль

коммуна Севр, г. Париж, иль-де-Франс, Французская республика

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