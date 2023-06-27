Куракин Александр Михайлович
мужской, родился 25.03.1959
ОтецКуракин Михаил Андреевич26.01.1930 г.р.
МатьКуракина (Калганова) Татьяна Юрьевна17.12.1932 г.р.
Супруги
Куракина (Торрес) Паскаль1961 г.р.
Дети
Куракин Дмитрий Александровна28.03.1995 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1995
Сын: Куракин Дмитрий Александровна
Мать ребёнка: Куракина (Торрес) Паскаль
коммуна Севр, г. Париж, иль-де-Франс, Французская республика