Маренков Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маренков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Маренков Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Маренкова (Савенкова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1935
Дочь: Брыксина (Маренкова) Лидия Тихоновна
Мать ребёнка: Маренкова (Савенкова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Маренков Виктор Тихонович
Мать ребёнка: Маренкова (Савенкова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Маренкова Галина Тихоновна
Мать ребёнка: Маренкова (Савенкова) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно