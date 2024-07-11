Маренков Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маренков Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маренков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Маренков Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Маренкова (Савенкова) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1935

Дочь: Брыксина (Маренкова) Лидия Тихоновна

Мать ребёнка: Маренкова (Савенкова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Маренков Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Маренкова (Савенкова) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Маренкова Галина Тихоновна

Мать ребёнка: Маренкова (Савенкова) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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