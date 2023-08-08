Баталова (Резниченко) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Макеева Эльвира Николаевна
Отец ребёнка: Баталов Николай
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баталов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боталов Генадий Николаевич
Отец ребёнка: Баталов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталов Николай
Смерть
Неизвестно