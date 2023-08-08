Баталова (Резниченко) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Резниченко) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: Резниченко Марфа Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Макеева Эльвира Николаевна

Отец ребёнка: Баталов Николай

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Баталов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Генадий Николаевич

Отец ребёнка: Баталов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Николай

Смерть
Неизвестно
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