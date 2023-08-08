Баталов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Макеева Эльвира Николаевна
Мать ребёнка: Баталова Антонина
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баталова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боталов Генадий Николаевич
Мать ребёнка: Баталова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баталова Антонина
Смерть
Неизвестно