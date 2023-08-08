Баталов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Макеева Эльвира Николаевна

Мать ребёнка: Баталова Антонина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Баталова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Генадий Николаевич

Мать ребёнка: Баталова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Антонина

Смерть
Неизвестно
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