Божевольнов Семен Матвеевич
мужской, родился 1774, Российская империя
умер 1828, Российская империя
Мать(Никитина) Марина1757 г.р.
ОтецСергеев Матвей Яковлевич1760 г.р.
Дети
Божевольнов Иван Семенович01.11.1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Сергеев Матвей Яковлевич
Мать: (Никитина) Марина
Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1804
Сын: Божевольнов Иван Семенович
Мать ребёнка: Евдакия Петровна
Российская империя
Смерть
1828
Российская империя