Божевольнов Семен Матвеевич 1774 — найти родственников по фамилии на Familio

Божевольнов Семен Матвеевич

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1774, Российская империя

умер 1828, Российская империя

Мать
(Никитина) Марина1757 г.р.
Отец
Сергеев Матвей Яковлевич1760 г.р.
Дети
Божевольнов Иван Семенович01.11.1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Сергеев Матвей Яковлевич

Мать: (Никитина) Марина

Российская империя

Рождение ребёнка
01.11.1804

Сын: Божевольнов Иван Семенович

Мать ребёнка: Евдакия Петровна

Российская империя

Смерть
1828
Российская империя

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