Филиппова (Макарова) Акулина Алексеевна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова (Макарова) Акулина Алексеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Макаров Алексей Степанович

Мать: Макарова Любовь Савельевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1868 ст.

Сын: Филиппов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1873 ст.

Дочь: Спирчагова (Филиппова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1876 ст.

Сын: Филиппов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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