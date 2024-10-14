Филиппова (Макарова) Акулина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
16.02.1868 ст.
Сын: Филиппов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
11.03.1873 ст.
Дочь: Спирчагова (Филиппова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
03.04.1876 ст.
Отец ребёнка: Филиппов Василий Емельянович
Смерть
Неизвестно