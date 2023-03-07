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Верещагин Илья Григорьевич

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

19.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1879

Отец: Верещагин Григорий Алексеевич

Мать: Верещагина Евдокия Петровна

Бракосочетание
25.10.1899

Жена: Верещагина Евдокия Парамонова

Рождение ребёнка
25.09.1901

Сын: Верещагин Иван Ильич

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Парамонова

Рождение ребёнка
19.04.1904

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Парамонова

Рождение ребёнка
07.06.1906

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Парамонова

Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Верещагин Вов Василий Ильич

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Парамонова

Смерть
Неизвестно
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