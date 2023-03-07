Верещагин Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1879
Бракосочетание
25.10.1899
Рождение ребёнка
25.09.1901
Сын: Верещагин Иван Ильич
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Парамонова
Рождение ребёнка
19.04.1904
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Парамонова
Рождение ребёнка
07.06.1906
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Парамонова
Рождение ребёнка
22.02.1908
Сын: Верещагин Вов Василий Ильич
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Парамонова
Смерть
Неизвестно