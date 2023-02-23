Верещагина Евдокия Петровна
Место рожденияДеревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Верещагин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Сын: Верещагин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Дочь: Макеева Марфа Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Сын: Верещагин (участник Цусимского Сражения) Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Сын: Верещагин Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Сын: Верещагин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Дочь: Корнилина Мария Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич
Сын: Верещагин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич