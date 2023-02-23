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Верещагина Евдокия Петровна

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Место рождения

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1864

Муж: Верещагин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.02.1866

Сын: Верещагин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1869

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Верещагин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1871

Дочь: Макеева Марфа Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1875

Сын: Верещагин (участник Цусимского Сражения) Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1877

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1879

Сын: Верещагин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1882

Сын: Верещагин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1886

Дочь: Корнилина Мария Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1888

Сын: Верещагин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Верещагин Григорий Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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