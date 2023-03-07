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Обуткинъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1807

Дата смерти

03.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1807

Отец: Обуткинъ Филипъ Никифоровъ

Мать: Обуткина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Обуткинъ Архипъ

Мать ребёнка: Мамыкина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Обуткинъ Степанъ Федоровъ

Мать ребёнка: Мамыкина Фекла

Рождение ребёнка
07.04.1845

Дочь: Яковлева Марія

Мать ребёнка: Мамыкина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуткинъ Григорий

Мать ребёнка: Мамыкина Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Фекла

Смерть
03.02.1898
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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