Обуткинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения08.02.1807
Дата смерти03.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1807
Отец: Обуткинъ Филипъ Никифоровъ
Мать: Обуткина Матрена
Рождение ребёнка
1829
Сын: Обуткинъ Архипъ
Мать ребёнка: Мамыкина Фекла
Рождение ребёнка
1835
Сын: Обуткинъ Степанъ Федоровъ
Мать ребёнка: Мамыкина Фекла
Рождение ребёнка
07.04.1845
Дочь: Яковлева Марія
Мать ребёнка: Мамыкина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуткинъ Григорий
Мать ребёнка: Мамыкина Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Фекла
Смерть
03.02.1898