Соловьёва (Шадурова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
23.01.1872 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.
Дочь: Миханощенко Зиновья Артемьевна
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович
Запись №36 октябрь 30(31) 1873 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Шилова крестьянин собственник Роман Федотьев и деревни Волкова крестьянина Петра Григорьева дочь девица Параскева.
Рождение ребёнка
05.02.1876 ст.
Дочь: Комоедова Агафья Артемьевна
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович
Рождение ребёнка
23.09.1877 ст.
Дочь: Соловьёва Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович
Рождение ребёнка
25.10.1879 ст.
Дочь: Соловьёва Анастасия Артемьевна
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович
Рождение ребёнка
18.08.1881 ст.
Сын: Соловьёв Афанасий Артемьевич
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.
Сын: Соловьёв Фёдор Артемьевич
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.
Сын: Соловьёв Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович
Рождение ребёнка
10.02.1890 ст.
Сын: Соловьёв Кирилл Артемьевич
Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович
Смерть
Неизвестно