Соловьёва (Шадурова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Шадурова) Пелагея Петровна

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Шадуров Пётр Григорьевич

Мать: Шадурова Александра Даниловна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Муж: Соловьёв Артём Тарасович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.

Дочь: Миханощенко Зиновья Артемьевна

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись №36 октябрь 30(31) 1873 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Шилова крестьянин собственник Роман Федотьев и деревни Волкова крестьянина Петра Григорьева дочь девица Параскева.
Рождение ребёнка
05.02.1876 ст.

Дочь: Комоедова Агафья Артемьевна

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1877 ст.

Дочь: Соловьёва Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1879 ст.

Дочь: Соловьёва Анастасия Артемьевна

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1881 ст.

Сын: Соловьёв Афанасий Артемьевич

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.

Сын: Соловьёв Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.

Сын: Соловьёв Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1890 ст.

Сын: Соловьёв Кирилл Артемьевич

Отец ребёнка: Соловьёв Артём Тарасович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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