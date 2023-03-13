Вязовцевъ Алексей
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Вязовцевъ Кузьма
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Вязовцева Варвара Лазырева
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вязовцевъ Яковъ
Мать ребёнка: Вязовцева Варвара Лазырева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Вязовцева Варвара Лазырева
Бракосочетание
Неизвестно