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Вязовцевъ Алексей

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Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Вязовцевъ Кузьма

Мать: Вязовцева Домна Никифорова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Вязовцева Варвара Лазырева

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1764

Сын: Вязовцевъ Яковъ

Мать ребёнка: Вязовцева Варвара Лазырева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Вязовцева Варвара Лазырева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязовцева Варвара Лазырева

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