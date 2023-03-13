Вязовцева Домна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовцева Домна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Вязовцевъ Алексей

Отец ребёнка: Вязовцевъ Кузьма

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вязовцевъ Кузьма

Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовцевъ Кузьма

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