Вязовцева Домна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Вязовцевъ Алексей
Отец ребёнка: Вязовцевъ Кузьма
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вязовцевъ Кузьма
Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовцевъ Кузьма