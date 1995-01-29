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(Клинникова) Алена Александровна
(Клинникова) Алена Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1995
Пол
Женский
Отец
Клинников Александр Александрович
Мать
Клинникова (Полякова) Татьяна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1995
Отец:
Клинников Александр Александрович
Мать:
Клинникова Татьяна Александровна
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