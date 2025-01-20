Исаева (Королева) Нина Семеновна 04.01.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исаева (Королева) Нина Семеновна

Автор
ГК
Кудрев Г.

женский, родилась 04.01.1946

умерла 21.11.2021, Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Супруги
Исаев Владимир14.07.1941 г.р.
Дети
Кудрева (Исаева) Елена27.09.1974 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Исаев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Владимир

Рождение ребёнка
27.09.1974

Дочь: Кудрева (Исаева) Елена

Отец ребёнка: Исаев Владимир

Смерть
21.11.2021
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Причина смерти: Ковид

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