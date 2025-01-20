Исаева (Королева) Нина Семеновна
женский, родилась 04.01.1946
умерла 21.11.2021, Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Супруги
Исаев Владимир14.07.1941 г.р.
Дети
Кудрева (Исаева) Елена27.09.1974 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Исаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Владимир
Рождение ребёнка
27.09.1974
Дочь: Кудрева (Исаева) Елена
Отец ребёнка: Исаев Владимир
Смерть
21.11.2021
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область