Хомутининъ Павелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомутининъ Павелъ

Хомутининъ Павелъ

avatar

Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1714

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Хомутининъ Григорий

Мать: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Хомутининъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Хомутининъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Хомутининъ Никита

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close