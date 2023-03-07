Хомутининъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1714
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Хомутининъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Хомутининъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Хомутининъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Хомутининъ Никита
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана