Ильченко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильченко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ильченко Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ильченко Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Крени, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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