Ильченко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильченко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ильченко Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
с.Курени Черниговской губернии Конотопского уезда Бахмачской волости
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ильченко Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Крени, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно