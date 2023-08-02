Андросова / Андрусова / Евфросиния Владимировна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич