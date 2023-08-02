Андросова / Андрусова / Евфросиния Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Евфросиния Владимировна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
23.06.1881

Сын: Андросов / Андрусов / Павел Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1885

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1886

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1890

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1890

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1893

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1894

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1896

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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