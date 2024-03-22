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Петрик Иван Фёдорович
Петрик Иван Фёдорович
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Древо
Место рождения
Криски
, Чернігівська область
Дата рождения
1788
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петрик Фёдор Васильевич
1757 г.р.
Мать
Петрик (Кучма) Татьяна Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Петрик Фёдор Васильевич
Мать:
Петрик Татьяна Григорьевна
Криски
, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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