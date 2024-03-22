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Петрик Иван Фёдорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Петрик Фёдор Васильевич

Мать: Петрик Татьяна Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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