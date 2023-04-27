von Tecklenburg (zur Lippe) Adelheid Eilika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Tecklenburg (zur Lippe) Adelheid Eilika

von Tecklenburg (zur Lippe) Adelheid Eilika

Место рождения

Brakel, North Rhine-Westphalia Germany

Дата рождения

Около 16.10.1344

Дата смерти

09.11.1366

Пол

Женский

Отец

1287 г.р.

Мать

Около 1314 г.р.

Дети

Около 1370 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.10.1344

Отец: Graf Zur Lippe Bernhard V

Мать: Gräfin Zur Lippe Richardis

Brakel, North Rhine-Westphalia Germany
Смерть
09.11.1366
Brakel, North Rhine-Westphalia Germany
Похороны
?.11.1366
Brakel, North Rhine-Westphalia Germany
Рождение ребёнка
Около 1370

Сын: Von Tecklenburg Nikolaus

Отец ребёнка: Von Tecklenburg Otto

Germany
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close