von Tecklenburg (zur Lippe) Adelheid Eilika
Место рожденияBrakel, North Rhine-Westphalia Germany
Дата рожденияОколо 16.10.1344
Дата смерти09.11.1366
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.10.1344
Brakel, North Rhine-Westphalia Germany
Смерть
09.11.1366
Brakel, North Rhine-Westphalia Germany
Похороны
?.11.1366
Brakel, North Rhine-Westphalia Germany
Рождение ребёнка
Около 1370
Отец ребёнка: Von Tecklenburg Otto
Germany