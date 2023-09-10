Новиков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Татьяна
Мать ребёнка: Новикова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тришина Васюта
Мать ребёнка: Новикова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина Авдотья
Мать ребёнка: Новикова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артонкина Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Авдотья
Смерть
Неизвестно