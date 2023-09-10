Новиков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Татьяна

Мать ребёнка: Новикова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тришина Васюта

Мать ребёнка: Новикова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина Авдотья

Мать ребёнка: Новикова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артонкина Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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