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Фурсов Анисим Андреевич

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Фурсов Андрей Панкратович

Мать: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Аграфена Анисимовна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1773

Жена: Фурсова Екатерина Никифоровна

Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лукерья Анисимовна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Аксинья Анисимовна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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