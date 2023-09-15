Фурсова Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Аграфена Анисимовна
Отец ребёнка: Фурсов Анисим Андреевич
Бракосочетание
До 1773
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лукерья Анисимовна
Отец ребёнка: Фурсов Анисим Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Аксинья Анисимовна
Отец ребёнка: Фурсов Анисим Андреевич
Смерть
Неизвестно