Ширяев Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1952

Дата смерти

17.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.05.2010
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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