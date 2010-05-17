Ширяев Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1952
Дата смерти17.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.2010