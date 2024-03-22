Марчан (Бельницкая) Анна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-5YGG?cc=4133834
Бракосочетание
06.10.1902 ст.
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/0b61a25f-f56e-45c7-bcc0-b0dd6b02bb9d/71 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1255, стр. 71 https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духов... Показать все
Смерть
Неизвестно