Марчан (Бельницкая) Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марчан (Бельницкая) Анна Лаврентьевна

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

05.12.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1884 ст.

Отец: Бельницкий Лаврентий Степанович

Мать: Бельницкая Ульяна Емельяновна

Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-5YGG?cc=4133834
Бракосочетание
06.10.1902 ст.

Муж: Марчан Александр Карпович

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/0b61a25f-f56e-45c7-bcc0-b0dd6b02bb9d/71 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1255, стр. 71 https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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