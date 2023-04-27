de Guînes Baudouin III
Место рождения62340 Guînes, Hauts-de-France France
Дата рожденияОколо 1200
Дата смерти?.01.1244
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1220
Жена: Mahaut
Fiennes, , France
Рождение ребёнка
Около 1233
Сын: De Guines Arnoul
Мать ребёнка: Mahaut
Castle at Guines
Работа или профессия
Неизвестно
comte de Guines, seignuer d'Ardres, châtelain de Bourbourg
Смерть
?.01.1244
59630 Bourbourg, Hauts-de-France France