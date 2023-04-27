de Guînes Baudouin III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Guînes Baudouin III

Место рождения

62340 Guînes, Hauts-de-France France

Дата рождения

Около 1200

Дата смерти

?.01.1244

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1206 г.р.

Дети

Около 1233 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1200

Отец: не указан

Мать: не указана

62340 Guînes, Hauts-de-France France
Бракосочетание
Около 1220

Жена: Mahaut

Fiennes, , France
Рождение ребёнка
Около 1233

Сын: De Guines Arnoul

Мать ребёнка: Mahaut

Castle at Guines
Работа или профессия
Неизвестно
comte de Guines, seignuer d'Ardres, châtelain de Bourbourg
Смерть
?.01.1244
59630 Bourbourg, Hauts-de-France France
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