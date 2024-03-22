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Засько Самсон Иванович

Место рождения

Брусовка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заськов Иван Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Засько Яков Самсонович

Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна

Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Клещ Онисия Самсоновна

Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна

Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.

Дочь: Зареченцева Ульяна Самсоновна

Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна

Рождение ребёнка
09.03.1903

Дочь: Жидкова Матрёна Самсоновна

Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Твердиевич Елена Самсоновна

Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Засько Иван Самсонович

Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковешникова Анна Самсоновна

Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна

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