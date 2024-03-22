Засько Самсон Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заськов Иван Максимов
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Клещ Онисия Самсоновна
Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.
Дочь: Зареченцева Ульяна Самсоновна
Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна
Рождение ребёнка
09.03.1903
Дочь: Жидкова Матрёна Самсоновна
Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Твердиевич Елена Самсоновна
Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковешникова Анна Самсоновна
Мать ребёнка: Засько Улита Сергеевна