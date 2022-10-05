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Шестаков Юрий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1931

Дата смерти

05.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1931

Отец: Шестаков Федор Клавдиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1958

Дочь: Кулакова Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Шугур, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
26.08.1965

Сын: Шестаков Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Шугур, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Александра Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Шугур, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
05.10.2022
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