Шестаков Юрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1931
Дата смерти05.10.2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1931
Отец: Шестаков Федор Клавдиевич
Рождение ребёнка
17.01.1958
Дочь: Кулакова Лариса Юрьевна
Рождение ребёнка
26.08.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Александра Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.10.2022