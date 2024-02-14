Пушкарев Иосиф Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Иосиф Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осокина (Пушкарева) Нюся

Мать ребёнка: Пушкарева (Пушкарев) Авдотья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Федор Иосифович

Мать ребёнка: Пушкарева (Пушкарев) Авдотья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Иван Иосифович

Мать ребёнка: Пушкарева (Пушкарев) Авдотья Владимировна

Смерть
Неизвестно

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