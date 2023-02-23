Кочеткова Анисья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова Анисья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1909

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Кочетков Павел Гаврилович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Александра Кочеткова

Отец ребёнка: Кочетков Павел Гаврилович

Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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