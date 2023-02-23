Кочеткова Анисья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1909
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Кочетков Павел Гаврилович
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Александра Кочеткова
Отец ребёнка: Кочетков Павел Гаврилович
Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно