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Кочетков Павел Гаврилович

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Место рождения

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1909

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Кочеткова Анисья Гавриловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Александра Кочеткова

Мать ребёнка: Кочеткова Анисья Гавриловна

Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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