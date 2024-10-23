Морган Эван Фредерик 13.07.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Морган Эван Фредерик

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.07.1893, Лондон

умер 27.04.1949, город Доркинг, Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Супруги
Морган (Долгорукова) Ольга Сергеевна1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.03.1939

Жена: Морган (Долгорукова) Ольга Сергеевна

Смерть
27.04.1949
город Доркинг, Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.