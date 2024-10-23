Морган Эван Фредерик
мужской, родился 13.07.1893, Лондон
умер 27.04.1949, город Доркинг, Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Супруги
Морган (Долгорукова) Ольга Сергеевна1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.03.1939
Смерть
27.04.1949
город Доркинг, Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии