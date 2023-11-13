Ковалева Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1958

Отец: Пряников Александр Осипович

Мать: Пряникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
23.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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