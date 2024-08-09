Михалева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Евгений
Отец ребёнка: Михалев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михалева) Светлана
Отец ребёнка: Михалев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михалев) ?
Отец ребёнка: Михалев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Андрей
Отец ребёнка: Михалев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Алексей
Отец ребёнка: Михалев Владимир