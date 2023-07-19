Реутский Либо Реуцкий Андрей Александрович не факт
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти09.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1936
Сын: Щецко Или Шацко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Реутская Шацко Елизавета Андреевна
Лучицы, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацко Либо Реутская Нина Андреевна
Мать ребёнка: Реутская Шацко Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1944
д.Гзово, гмина вясковая Покживница, Пултуский повят, Мазовецкое воеводство, Польша
Есть альтернативная дата смерти: 09.05.1945, однако она пока не доказана