Реутский Либо Реуцкий Андрей Александрович не факт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутский Либо Реуцкий Андрей Александрович не факт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

09.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1936

Сын: Щецко Или Шацко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Реутская Шацко Елизавета Андреевна

Лучицы, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацко Либо Реутская Нина Андреевна

Мать ребёнка: Реутская Шацко Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реутская Шацко Елизавета Андреевна

Смерть
09.09.1944
д.Гзово, гмина вясковая Покживница, Пултуский повят, Мазовецкое воеводство, Польша
Есть альтернативная дата смерти: 09.05.1945, однако она пока не доказана
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