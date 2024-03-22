Червякова (Дмитроченко) Ульяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880 ст.
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1902 ст.
Дочь: Червякова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Червяков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.
Дочь: Червякова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Червяков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Сын: Червяков Александр Петрович
Отец ребёнка: Червяков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1914 ст.
Дочь: Червякова Ксения Петровна
Отец ребёнка: Червяков Пётр Алексеевич
Смерть
Неизвестно