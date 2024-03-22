Червякова (Дмитроченко) Ульяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервякова (Дмитроченко) Ульяна Борисовна

Червякова (Дмитроченко) Ульяна Борисовна

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880 ст.

Отец: Дмитроченко Борис Иванович

Мать: Дмитроченко Мария Даниловна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Червяков Пётр Алексеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1902 ст.

Дочь: Червякова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Червяков Пётр Алексеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1904 ст.

Дочь: Червякова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Червяков Пётр Алексеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Сын: Червяков Александр Петрович

Отец ребёнка: Червяков Пётр Алексеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1914 ст.

Дочь: Червякова Ксения Петровна

Отец ребёнка: Червяков Пётр Алексеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close