Савостьянов Гавриил Ильин 06.07.1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Савостьянов Гавриил Ильин

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 06.07.1806

Мать
(Акинфеева) Агафья1773 г.р.
Отец
Иванов Илья1772 г.р.
Дети
Гаврилов АлександрОколо 1833 г.р.
Кинеев (Гаврилова) Агрипена11.06.1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1806

Отец: Иванов Илья

Мать: (Акинфеева) Агафья

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гаврилов Александр

Мать ребёнка: (Прокопова) Мавра

Рождение ребёнка
11.06.1845

Дочь: Кинеев (Гаврилова) Агрипена

Мать ребёнка: (Прокопова) Мавра

Рождение ребёнка
15.02.1848

Сын: Гаврилов Димитрий

Мать ребёнка: (Прокопова) Мавра

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