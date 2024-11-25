Савостьянов Гавриил Ильин
мужской, родился 06.07.1806
Мать(Акинфеева) Агафья1773 г.р.
ОтецИванов Илья1772 г.р.
Дети
Гаврилов АлександрОколо 1833 г.р.
Кинеев (Гаврилова) Агрипена11.06.1845 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1806
Отец: Иванов Илья
Мать: (Акинфеева) Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Гаврилов Александр
Мать ребёнка: (Прокопова) Мавра
Рождение ребёнка
11.06.1845
Дочь: Кинеев (Гаврилова) Агрипена
Мать ребёнка: (Прокопова) Мавра
Рождение ребёнка
15.02.1848
Сын: Гаврилов Димитрий
Мать ребёнка: (Прокопова) Мавра